Calciomercato Juventus e Milan, nome a sorpresa | Sfida per il colpo a zero

Nuova idea per la difesa proveniente direttamente dalla Germania: assalto al giocatore che si libererà a zero in estate

Juventus e Milan sarebbero già al lavoro in vista della prossima stagione per nuovi profili in grado di rinforzare il pacchetto difensivo. Una nuova idea suggestiva di calciomercato potrebbe arrivare direttamente dalla Bundesliga con il difensore francese, Benjamin Stambouli, attualmente in forza alla Schalke 04.

Calciomercato Juve e Milan, idea Stambouli a parametro zero

Come svelato dal portale tedesco “Bild”, il club non sarebbe intenzionato a rinnovargli in contratto, in scadenza proprio nel prossimo giugno. E così il centrale francese si libererà a parametro zero in vista della prossima stagione. Subito i due top club italiani, Juventus e Milan, sarebbero finiti sulle tracce dell’esperto difensore dello Schalke 04.

Finora Stambouli è fuori per infortunio già da diverso tempo per un problema al piede e così ha collezionato soltanto 900 minuti con il club tedesco. Il suo futuro potrebbe essere così in Serie A con nuove operazioni di mercato a parametro zero da mettere a segno per Juventus e Milan.

Può giocare anche da centrocampista centrale, ma negli ultimi tempi si è adattato in difesa. Un profilo interessante per Juventus e Milan.

