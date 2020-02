Calciomercato Juventus, retroscena Matuidi e Rabiot | La rivelazione

Il calciomercato non dorme mai. In attesa della sfida di Champions, emergono nuovi importanti retroscena su Matuidi e Rabiot

La Juventus possiede un patrimonio di giocatori di tutto rispetto. Tanti club d’Europa hanno bussato alla porta per i diversi top player in rosa, ma il club bianconero ha messo il veto per le possibili cessioni. In attesa della sfida di Champions contro il Lione, lo stesso presidente del club francese Jean-Michel Aulas ha svelato importanti retroscena di calciomercato durante un’intervista concessa ai microfoni di Tuttosport.

Calciomercato Juventus, Matuidi nel mirino del Lione

Lo stesso numero uno del club francese ha rivelato di Blaise Matuidi: “Ci ho provato la scorsa estate, senza successo. Ma non mi sono arreso. Ne riparleremo a giugno. Matuidi sarebbe perfetto per noi: è un centrocampista regolare, tattico e poi è un campione del mondo”.

Aulas, poi, si è soffermato sul momento di forma dell’ex PSG Rabiot: “Adrien ha mostrato soltanto il 60 per cento del suo potenziale. All’inizio ha giocato poco, infatti a gennaio ho chiesto alla Juventus Rabiot in prestito per sei mesi. Ma proprio in quel momento ha cominciato a giocare e crescere. Fidatevi di me: è un gran talento”.

In futuro tutto potrebbe cambiare velocemente. Con il Lione sempre molto interessato ai top player bianconeri.

