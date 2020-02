Calciomercato Inter, clamoroso retroscena Icardi | Destinazione a sorpresa

La Juventus non molla la presa per Mauro Icardi e prepara il piano per l’estate. Nel frattempo spunta un retroscena e una nuova contendente per l’argentino

Saranno settimane decisive e importanti per il futuro di Mauro Icardi. Il calciatore è in prestito dall’Inter al PSG con diritto di riscatto che può essere esercitato in estate, ma in realtà ci sono ancora tante situazioni aperte. I francesi sembrerebbero intenzionati ad acquistare l’argentino a titolo definitivo, ma in ogni caso potrebbero partire delle ulteriori trattative di squadre interessate come la Juventus.

I bianconeri vedono in Icardi il sostituto ideale di Higuain per ringiovanire l’attacco, quindi sembrerebbero pronti all’assalto verso la punta del Paris Saint Germain. L’attaccante ex Sampdoria ha realizzato 11 reti nelle 18 gare disputate nella prima avventura in Ligue 1 e 19 reti in totale tra campionato e coppe. Numeri importanti che dimostrano il valore di uno centravanti in circolazione.

Juventus, non solo i bianconeri su Icardi: il retroscena del presidente del Lione

Non sembrano esserci solo la Juventus e i migliori club al mondo su Mauro Icardi. In un’intervista rilasciata ai microfoni di TuttoSport, il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha parlato del futuro dell’argentino e ha raccontato un retroscena di quest’estate: “Icardi alla Juventus? Se l’argentino vuole giocare tutte le settimane, può venire qui a Lione. Pochi mesi fa, durante il mercato estivo, l’ho detto anche alla sua signora. Ho avuto un colloquio con Wanda Nara e mi ha fatto un’ottima impressione come agente“.

Nonostante un futuro che sembra chiaro per via della clausola, dunque, la situazione di Icardi è tutt’altro che decisa. I prossimi mesi saranno intensi e decisivi per stabilire la destinazione dell’argentino.

