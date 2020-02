Inter, Nainggolan ed Esposito nell’affare | Marotta anticipa Juve e Napoli

L’Inter ieri a San Siro per osservare dal vivo Gosens. Nella trattativa con l’Atalanta, Marotta potrebbe inserire nell’affare Nainggolan o i giovani Esposito e Pirola

C’erano diversi operatori di mercato e addetti ai lavori ieri sera a San Siro per Atalanta-Valencia. Tra questi anche alcuni osservatori dell’Inter, in tribuna per scrutare nuovamente da vicino la prestazione di Robin Gosens. Non è un mistero infatti l’interesse del sodalizio di Suning per l’esterno tedesco, che grazie ad un’eccellente annata finora ha catturato l’occhio di diversi club italiani ed esteri.

Inter ma anche Napoli e Juventus in Serie A sulle tracce del mancino classe ’94, laterale-goleador dello scacchiere di Gasperini con i suoi 8 centri realizzati tra campionato e coppe nella stagione in corso. Numeri e rendimento che inevitabilmente hanno destato l’attenzione pure del Ct della Germania Loew, che potrebbe convocare Gosens per i prossimi impegni della nazionale teutonica in preparazione ad Euro 2020.

Calciomercato Inter, il piano per Gosens: jolly Nainggolan

L’Inter per anticipare la folta concorrenza potrebbe presto affondare il colpo, con l’Atalanta che valuterebbe 25-30 milioni di euro il cartellino del proprio gioiello. Marotta ed Ausilio per abbassare la valutazione di Gosens starebbero pensando di inserire nell’affare alcune contropartite tecniche, come ad esempio i baby Esposito e Pirola. L’attaccante potrebbe trovare maggiore spazio in una realtà con meno pressioni, ma comunque importante come quella orobica. Con la possibilità di crescere inoltre – al pari del coetaneo e difensore della Primavera – sotto la guida di Gasperini, maestro nel far maturare i giovani prospetti.

Sia Esposito che Pirola verrebbero comunque ceduti con la formula del prestito, vista la volontà dell’Inter di non perderne il controllo. Un’altra soluzione che potrebbe intrigare l’Atalanta per Gosens sarebbe l’inserimento nell’affare di Radja Nainggolan, attualmente a titolo temporaneo al Cagliari. Il belga non rientra nei piani della società interista, che dovrà trovargli una nuova sistemazione l’anno prossimo. L’ex Roma potrebbe gradire la destinazione bergamasca, con lo scoglio ingaggio che rappresenterebbe l’ostacolo maggiore per un eventuale sbarco di Nainggolan alla corte di Gasperini.

