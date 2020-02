Calciomercato Juventus, due addii per il colpo in Serie A

La Juventus studia il colpo a centrocampo per la prossima stagione. Il nome arriva proprio da una rivale in Serie A: Paratici ci prova!

Partite come le antagoniste principali, candidate a lottare per lo scudetto fino all’ultima giornata, Juventus e Napoli hanno vissuto e continuano a vivere momenti di grande incertezza. Anche se a diversi livelli, sia i bianconeri che i partenopei non stanno rispettando le attese di inizio stagione, registrando una netta differenza in negativo rispetto ai punti accumulati durante la seconda stagione. Per entrambe, il reparto che ha avuto più difficoltà è stato il centrocampo: i due principali innesti della Juventus in estate, Ramsey e Rabiot, non stanno rendendo come sperato, mentre due giocatori a centrocampo il Napoli ha dovuto acquistarli a gennaio, visto lo scarso rendimento dei giocatori in quel ruolo. Proprio uno di questi sembra essere finito nel mirino della Juventus: si tratta di Fabian Ruiz.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, sogno Messi | “Ecco dove può finire”

Calciomercato Juventus, il piano per arrivare a Fabian Ruiz è in salita

Alla sua seconda stagione in Serie A, Fabian era atteso da tutti come uno dei possibili ‘crack’ della stagione. Invece, complici le difficoltà generali del Napoli e soprattutto una collocazione tattica non sempre aderente alle sue caratteristiche, lo spagnolo è finito stabilmente tra le riserve della squadra. Il suo valore, però, non è in discussione. L’ex Betis è infatti uno dei migliori prospetti in Europa, e per questo è facilmente intuibile che a fine stagione, se le cose non dovessero cambiare nell’ultima parte del campionato, Ruiz potrebbe chiedere la cessione. E qui arriva la Juventus. Proprio in virtù delle speranze disattese da Ramsey e Rabiot, i bianconeri potrebbero tentare l’assalto al centrocampista azzurro. Le prime divergenze, però, sembrano già palesarsi sul prezzo del giocatore: la Juventus sembrerebbe disposta ad offrire non più di 50 milioni di euro, mentre la richiesta del Napoli sarebbe decisamente più elevata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, addio Donnarumma | Sostituto a sorpresa

Il prezzo è alto, non ci son dubbi, e per questo se Paratici volesse tentare il colpo sarà prima costretto a cedere. Proprio in questo senso, gli stessi Rabiot e Ramsey permetterebbero al club torinese di registrare una succosa plusvalenza, visto che entrambi sono arrivati in Italia a parametro zero. Se i due dovessero partire durante il prossimo calciomercato, la Juventus avrebbe maggiore forza economica per puntare su Ruiz. La trattativa sembra molto complicata e al momento non c’è ancora nulla di definito. Ma l’idea, quella sì, c’è.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Serie A, pronto l’assalto delle big per il gioiello

G.N.