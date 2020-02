Calciomercato Serie A, pronto l’assalto delle big per il gioiello

Calciomercato Serie A, tutti pazzi per Josip Ilicic: lo sloveno dell’Atalanta oggetto del desiderio di numerose big del campionato

Stagione assolutamente super per l’Atalanta e per Josip Ilicic. I bergamaschi si stanno confermando ad altissimi livelli in campionato, oltre a una cavalcata in Champions League che sembra non volersi più fermare. Nell’andata degli ottavi di finale, ieri sera, un rotondo 4-1 al Valencia che rappresenta un largo vantaggio per poter accedere addirittura ai quarti. Contro gli spagnoli, al solito, il trascinatore è stato Ilicic. Lo sloveno ha trovato la sua prima rete in Champions con un gran destro, in totale in quest’annata fanno 16, considerando la rete in Coppa Italia e le 14 in campionato. Un giocatore che quando è in vena fa assolutamente la differenza e sul quale si stanno scatenando gli appetiti di numerose big di Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Serie A, big pronte all’assalto di Ilicic

Calciomercato Serie A, riparte la caccia a Ilicic

Il 32enne ha un contratto che lo lega all’Atalanta fino al 2022, ma in vista dell’estate ripartiranno sicuramente gli assalti al club bergamasco. La scorsa estate, Ilicic era stato già dato molto vicino al Napoli, prima di trovare un nuovo accordo con gli orobici. Ci aveva pensato anche la Roma, a sua volta senza successo. La novità, a dire il vero relativa, visto che un interessamento in passato c’era comunque stato, riguarda Milan e Inter. A loro volta, le due milanesi sembrano pronte a farsi avanti in vista del mercato estivo. Per i rossoneri, si tratterebbe di un innesto in grado di alzare notevolmente la qualità media della squadra dalla trequarti in su. Nel caso dei nerazzurri, un’alternativa tecnica e tattica molto utile negli schemi di Conte, per dare maggiore imprevedibilità. Servirà comunque, per convincere il giocatore, un ingaggio importante, intorno ai 3 milioni di euro e una cifra considerevole perché l’Atalanta lo ceda.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Sergio Ramos in Serie A: scenario clamoroso

Calciomercato Inter, il pupillo di Marotta erede di Lautaro