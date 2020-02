Calciomercato, Sergio Ramos in Serie A | Scenario clamoroso

Calciomercato Serie A, prende corpo il sogno Sergio Ramos: il difensore spagnolo può lasciare il Real Madrid e approdare nel nostro campionato

Si entra nel vivo della stagione agonistica, con la fase a eliminazione diretta in Champions League e i campionati nazionali che entrano nella propria fase cruciale. Tra le squadre che sognano di essere protagoniste, c’è senza dubbio il Real Madrid, che lo scorso anno ha vissuto una stagione tribolata e ora vuole riscattarsi. Blancos in piena corsa in campionato per la vittoria della Liga e che in Champions, dopo un inizio stentato, cercheranno di farsi valere, anche se dovranno vedersela subito, negli ottavi, con il Manchester City. Ma dalla Spagna arrivano voci che possono minare la serenità dell’ambiente delle Merengues.

Calciomercato Serie A, occasione Sergio Ramos

Secondo ‘As’, infatti, si potrebbe arrivare alla rottura clamorosa tra il Real e Sergio Ramos. Il contratto del difensore e capitano è in scadenza nel 2021, il giocatore vorrebbe un prolungamento fino al 2023 ma il club non è di questo avviso. Florentino Perez intenderebbe arrivare alla scadenza naturale del contratto e valutare il giocatore di stagione in stagione proponendogli via via un rinnovo annuale alla volta. L’intenzione insomma è quella di non vincolarsi a un calciatore esperto e di grande carisma, ma che nel 2023 avrebbe 37 anni.

Ramos non ci sta e potrebbe anche, clamorosamente, lasciare Madrid. E l’ipotesi torna buona per la Serie A, dove qualcuno inizia a pensarci. La Juventus segue Sergio Ramos già da un anno, in bianconero c’è Cristiano Ronaldo, grande amico del difensore e va valutata la tenuta di Chiellini. Occhio all’Inter, che sta crescendo vertiginosamente, attirando giocatori di fama mondiale, con l’incognita del possibile rapporto burrascoso con Conte. Il Milan sembra più defilato e il profilo di Sergio Ramos non sembrerebbe in linea con il nuovo corso Elliott, ma mai dire mai.