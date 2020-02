Calciomercato Juventus, sogno Pogba | La doccia gelata di Raiola

La Juventus guarda ancora in casa Manchester United con il sogno Paul Pogba. Mino Raiola è intervenuto nuovamente sulla questione.

Nonostante la stagione stia entrando nella fase clou, la Juventus pensa già anche al prossimo calciomercato. Archiviato l’acquisto del giovane Dejan Kulusevski, i bianconeri hanno in testa un solo grande obiettivo primario che possa spostare gli equilibri e scaldare i cuori dei tifosi: il ritorno di Paul Pogba. Riportare a Torino il francese sarà tutt’altro che semplice nonostante le ultime diatribe sull’asse Solskjaer-Raiola che fanno inevitabilmente pensare ad una spaccatura tra il calciatore e i ‘Red Devils’ che potrebbero lasciarlo andare, seppur ad una cifra considerevole, la prossima estate. Il botta e risposta ha infatti sancito una crisi dalla quale sarà complicato uscire. Uno strappo che comunque lo stesso Raiola ha provato a ricucire. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, bianconeri gelati su Pogba: Raiola e il rinnovo

Proprio Mino Raiola ha concesso una corposa intervista a ‘Sky Sports UK’ per parlare ancora una volta del caso legato a Paul Pogba: “Solskjaer? Io non ho problemi con lui. Le mie parole sono state decontestualizzate: se tu assumi un giocatore, non significa che tu lo possegga potendo fare ciò che vuoi con lui. Ultimamente qualsiasi cosa accada attorno a Solskjaer è sempre colpa mia. Io comunque non ho niente contro di lui e anzi mi ci metterò presto in contatto. A Ole auguro solamente il meglio: augurare il meglio a lui è come augurarlo a Pogba”.

Raiola ha quindi spostato il tiro sul futuro di Pogba: “Paul ha un grande impegno con il club, non c’è dubbio. Ha un contratto con il Manchester United e vuole tornare in forma il più rapidamente possibile per essere un fattore positivo fino alla fine della stagione. In questo momento, non ci sono discussioni [sul futuro di Pogba]. È impegnato solo nel Manchester United e rispetta il suo contratto. Tutti sono preoccupati per la partenza di Pogba, ma io non sono preoccupato. Rinnovo? Siamo aperti ai colloqui dopo il suo rientro. Per ora, c’è un contratto e l’unica cosa su cui si concentra è tornare in forma”.

