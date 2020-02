Calciomercato Milan, c’è il pre contratto | Rivoluzione rossonera

Da tempo circolano voci sul nuovo allenatore del Milan che secondo quanto rimbalza dalla Francia potrebbe seriamente arrivare dal Lipsia.

L’arrivo a gennaio di Zlatan Ibrahimovic e l’exploit di Ante Rebic hanno di fatto svoltato la stagione del Milan di Stefano Pioli che fino a prima del ritorno dello svedese stava piuttosto faticando. Nonostante l’importante sterzata nel gioco e soprattutto nei risultati, la panchina dell’ex allenatore di Inter e Fiorentina appare tutt’altro che salda. Pioli infatti continua a rischiare di essere sostituito la prossima estate quando potrebbe esserci una rivoluzione. Nello specifico si continua a parlare con fortissima insistenza Ralf Rangnick attuale head of sport and development soccer del gruppo Red Bull. Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, svolta in panchina | Pronto Rangnick

“Rangnick? Ho letto. Sinceramente, da direttore dell’area sportiva, con il dovuto rispetto, non credo che sia il profilo giusto per associarlo al Milan“. Così Paolo Maldini, direttore tecnico del club rossonero, ai microfoni di Sky Sport commentò l’accostamento appena una manciata di giorni fa. Oggi dalla Francia ‘L’Equipe’ rilancia però la forte candidatura del dirigente Red Bull. Secondo quanto sottolineato dal quotidiano transalpino Ivan Gazidis vorrebbe il 61enne tedesco per affidargli un ruolo da tecnico-manager in pieno stile inglese.

Come se non bastasse stando a ‘L’Equipe’ Rangnick avrebbe già raggiunto un accordo con il Milan firmando persino un contratto preliminare che lo legherebbe con la società rossonera con buona pace di Stefano Pioli che sta provando a guidare la squadra nelle zone più nobili della classifica di Serie A. Si parla inoltre quindi di un impegno vincolante, con una sostanziosa penale, nel caso in cui lo stesso Milan venga meno all’impegno contrattuale.

