Calciomercato Inter e Milan, duello monstre per gli eredi di Donnarumma e Handanovic

Possibile derby di mercato tra Milan ed Inter per Kepa Arrizabalaga. Il basco è in uscita dal Chelsea: entrambi i club ci pensano.

Una stagione decisamente al di sotto delle aspettative e una nuova panchina arrivata ieri sera contro il Manchester United. Il futuro di Kepa Arrizabalaga sembra sempre più chiaro. Il basco, pagato 80 milioni di euro nell’estate 2018, pare sempre più ai passo d’addio.

LEGGI ANCHE —-> Calciomercato Milan, Pioli verso l’addio | L’ex Gullit ‘consiglia’ il sostituto

LEGGI ANCHE —-> Calciomercato Inter, dalla Spagna: offerta folle per Lautaro!

Calciomercato Inter, sfida al Milan per Kepa

Il Chelsea sta sondando infatti il terreno per un nuovo portiere, con Andre Onana dell’Ajax indiziato numero uno. In questo caso la permanenza di Kepa sarebbe impossibile. Ecco dunque che l’estremo difensore è sul mercato e può rappresentare un’occasione importante per diversi club, tra cui Inter e Milan.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

I nerazzurri sono a caccia di un erede di Samir Handanovic e il classe 1994 può rappresentare il profilo giusto. L’ex Athletic Bilbao può partire certamente ad una cifra decisamente inferiore rispetto agli 80 milioni versati dai ‘Blues’ un anno e mezzo fa. Attenzione però all’ipotesi Milan.

Calciomercato Milan, Kepa se va via Donnarumma

Il club rossonero potrebbe pensare all’estremo difensore spagnolo nel caso in cui dovesse partire Gigio Donnarumma. Il classe 1999 non ha ancora rinnovato il proprio contratto con i rossoneri e, se la firma non dovesse arrivare, il Milan sarà costretto a cederlo in estate per non perderlo a zero. Ecco che Kepa potrebbe dunque essere il nome giusto su cui puntare.

L’assalto al portiere basco potrebbe arrivare però solo a due condizioni. La prima, chiaramente, in caso di cessione di Donnarumma. La seconda è la conquista della qualificazione in Champions League. Se il Milan non dovesse ottenere il posto in Champions, la dirigenza virerebbe su profili più economici.

LEGGI ANCHE —-> Calciomercato Inter, rinnovo e rilancio | Ausilio punta i suoi pupilli

LEGGI ANCHE —-> Calciomercato Milan, rimpianto Locatelli: “La società non credeva in me”