Calciomercato Milan, Pioli verso l’addio | L’ex Gullit ‘consiglia’ il sostituto

Il Milan è pronto e concentrato per la sfida casalinga di questa sera contro il Torino. I rossoneri sembrano ormai troppo lontani dalla zona Champions League che dista 13 punti, ma hanno bisogno di un successo per agguantare la sesta posizione a pari merito con Verona e Parma. La stagione del diavolo è partita subito male e c’è stato dopo pochi mesi il cambio di allenatore, passando da Giampaolo a Pioli. La situazione è stata fin da subito compromessa con i troppi risultati negativi. Nei mesi che restano, bisogna provare a raggiungere l’Europa League e cercare di strappare la Coppa Italia, che rappresenterebbe un bel trofeo per ripartire nel migliore dei modi.

Calciomercato Milan, il consiglio di Gullit: “Ripartite da lui”

Il futuro dei rossoneri è ancora incerto, per quanto riguarda la panchina Stefano Pioli ha il contratto in scadenza nel 2021 e non si sa se si andrà avanti con lui anche nella prossima stagione. Nel frattempo, però, arriva un consiglio dall’ex campione rossonero Ruud Gullit: “Pioli o un nuovo allenatore? Perché non puntare su Rijkaard? Se si vuole giocare all’attacco bisogna prendere un tecnico olandese”, ha dichiarato l’ex centrocampista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’.

I prossimi mesi saranno decisivi, dipenderà tutto dal finale di stagione. Se dovesse arrivare un trofeo come la Coppa Italia, ad esempio, l’annata del Milan e di Stefano Pioli potrebbe diventare positiva.

