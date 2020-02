Inter, scoppia la rabbia dei tifosi | Conte nel mirino!

Nella serata di ieri l’Inter di Antonio Conte ha raccolto un KO pesante in casa della Lazio nello scontro diretto con i biancocelesti. Non sono mancate le critiche al tecnico nerazzurro

Match point fallito per l’Inter di Antonio Conte che ieri sera all’Olimpico ha perso per 2-1 contro la Lazio uno scontro diretto per le posizioni di testa. Passo indietro importante per la truppa nerazzurra soprattutto unito al KO infrasettimanale di Coppa Italia raccolto contro il Napoli a San Siro nell’andata delle semifinali. Un altro segnale poco incoraggianti per Lukaku e soci che dopo essere andati in vantaggio al tramonto del primo tempo con Ashley Young hanno poi prestato il fianco nella ripresa cadendo sotto i colpi di Immobile prima e Milinkovic-Savic poi. Una sconfitta amara che fa registrare il sorpasso della Lazio ed anche le prime critiche accese per l’operato di Antonio Conte che nel post-partita ha predicato calma in virtù di un percorso di crescita ancora tutto da perfezionare. Per tutte le ultime notizie sul mercato dell’Inter e non solo –>> CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta contro Conte | Scenario clamoroso

Calciomercato Inter, nerazzurri KO: la furia dei tifosi

La sconfitta dell’Inter non è dunque passata assolutamente inosservata, soprattutto sui social dove i tifosi si sono scatenati scagliandosi direttamente contro Antonio Conte. Fan infuriati quindi con il condottiero nerazzurro che ha perso lo scontro diretto contro una rivale per lo scudetto. Una situazione tanto accesa da aver fatto spopolare su Twitter il tag ‘ConteOut’. Diversi i messaggi di disapprovazione verso l’ex commissario tecnico della nazionale a cui vengono imputate le due sconfitte in una manciata di giorni con tanto di utilizzo moderato del colpo Christian Eriksen portato da Marotta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, brilla Milinkovic-Savic | Sfida internazionale

Ecco alcuni dei messaggi più popolari in merito alla questione:

Due sconfitte consecutive. Una col Napoli. Vittoria di culo contro il Milan, graziati da due pali.

Stranamente con l’infrasettimanale.#ConteOut — Marco Rogério (@marco_rogerio_) February 16, 2020

#conteout il prima possibile perché questo non ci sta capendo una fava!!! — Gianfranco Tartaglia (@gta1981) February 16, 2020

l’isterico ci rovinerà, via prima che sia troppo tardi! #conteout — sassaroli75 (@sassaroli751) February 17, 2020

Abbiamo dato via #Politano quando con lui si poteva fare un 3-4-3 Conte e molto pompato ma non e tutta questa grandezza #Conteout — Joel D’Emanuele (@JoelDEmanuele) February 17, 2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, la rivelazione di Paratici su Sarri

Calciomercato Juventus, la doppia offerta per Pogba: i dettagli