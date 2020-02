Calciomercato Milan, c’è il colpo | Arriva a costo zero

Il Milan potrebbe assicurarsi il forte difensore con il contratto in scadenza e quindi pronto ad arrivare a costo zero. Ecco di chi stiamo parlando.

Il Milan potrebbe assicurarsi il forte difensore con il contratto in scadenza e quindi pronto ad arrivare a costo zero. Ecco di chi stiamo parlando. Rossoneri infatti che lavorano affinché possa arrivare il forte calciatore che già nel recente passato ha militato in Italia e sempre con la maglia del Diavolo. Giocatore dalle grande qualità e che nel tempo si è affermato come uno dei migliori nel proprio ruolo. Ecco quindi di chi stiamo parlando.

Calciomercato Milan, ecco chi può arrivare

Il calciatore potrebbe lasciare il proprio club visto che ormai ha concluso il proprio ciclo e non c’è l’intenzione di rinnovare il contratto. D’altra parte lo stesso giocatore potrebbe decidere di tornare in Italia con il club milanese che sarebbe tra i maggiori interessati a lui per l’acquisizione del cartellino e per puntare nuovamente su di lui per provare a far fare un salto di qualità anche al club allenato da mister Pioli. Insomma, operazione di mercato che potrebbe prendere il via a breve termine, permettendo anche di anticipare la probabile concorrenza.

Calciomercato Milan, il difensore per “registrare” la retroguardia

Secondo quanto riportato quest’oggi da “ParisUnited“, il Milan starebbe pensando a Thiago Silva, vecchio pallino del Diavolo che ha lanciato il calciatore prima del passaggio al Paris Saint Germain. Ora la possibilità di portarlo a Milano grazie ad un contratto in scadenza e le poche possibilità che il giocatore possa restare in Francia. Insomma, una trattativa che potrebbe concretizzarsi molto a breve

Ora tocca alla società rossonera e all’entourage del calciatore trovare un accordo per il trasferimento e per regalare al club italiano un difensore dal sicuro rendimento e che può ancora dare tanto al calcio europeo.

G.S.