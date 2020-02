Calciomercato Inter, dalla Spagna: offerta folle per Lautaro!

La possibile cessione di Lautaro potrebbe infiammare il prossimo calciomercato dell’Inter: dalla Spagna arriva l’ipotesi di un clamoroso scambio con il Real Madrid.

Autore di un’ottima stagione fino a questo momento, Lautaro Martinez potrebbe lasciare l’Inter nel prossimo calciomercato. Non certo per motivi tecnici, ovviamente, ma economico-finanziari: alla sua seconda stagione in Italia, il club nerazzurro ha già ammortato gran parte del costo dell’argentino. Così, una sua cessione farebbe registrare all’Inter una succosa plusvalenza.

Calciomercato Inter, per Lautaro ipotesi scambio con il Real Madrid

La notizia, riportata dal portale donbalon.com, è di quelle clamorose. Il Real Madrid, infatti, sarebbe disposto a mettere sul piatto Gareth Bale. Ma non solo: oltre al gallese, i Blancos sarebbero intenzionati a pagare un ulteriore conguaglio economico, che si potrebbe aggirare tra i 50 ed i 65 milioni di euro. Lautaro, però, non è l’unico obiettivo del Real Madrid, così come i Galacticos non sono l’unica squadra interessata all’argentino. In casa Real, infatti, si seguono con interesse anche i profili di Mbappé e di Mané. I due, però, percepiscono uno stipendio davvero molto alto, circa 15 milioni di euro per entrambi. Per questo, il club di Florentino Perez avrebbe virato su Lautaro Martinez, che attualmente percepisce uno stipendio minore.

Come detto, però, il Real non è l’unica squadra interessata all’attaccante dell’Inter. Su di lui c’è anche l’interesse del Barcellona, che potrebbe mettere sul piatto Griezmann, ancora non integrato alla perfezione nella squadra catalana.

Sono ancora tanti i dubbi sul prossimo calciomercato dell’Inter, ma giorno dopo giorno aumentano le possibilità che Lautaro possa lasciare Milano.

G.N.