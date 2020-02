Calciomercato, Allegri in Serie A | C’è l’annuncio

Tante le speculazioni negli ultimi giorni intorno al nome di Massimiliano Allegri, ex allenatore di Juventus e Milan. A fare chiarezza ci ha pensato il suo procuratore.

Giorni caldi per le panchine delle big di Serie A. Alla Juventus infatti Maurizio Sarri sta incontrando le prime importanti difficoltà, mentre il Milan già nei mesi scorsi ha dovuto fare ricorso ad un cambio a stagione iniziato esonerando Giampaolo per Pioli. Dura infatti la vita del tecnico nei top club. Lo sa benissimo Massimiliano Allegri, al momento senza panchina, che ha lasciato un segno indelebile in entrambe le compagini. Negli ultimi tempi il suo nome è tornato di moda proprio per rossoneri e bianconeri, seppur con esigenze differenti. Nel complesso però Allegri ha ricevuto diverse avances nei mesi passati anche dall’estero dove Manchester United e Paris Saint-Germain rappresentano le piste più intriganti. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus e Milan, ritorno Allegri | L’annuncio

Suggestivo sicuramente ma altamente complicato un eventuale ritorno alla Juventus o al Milan di Massimiliano Allegri. A smentire le voci circolate negli ultimi giorni è Giovanni Branchini, agente dell’ex tecnico bianconero, intervenuto ai microfoni de “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento: “Sono solo speculazioni, non ci sono stati contatti. Il suo anno sabbatico lo sta vivendo bene, è arrivato a un commiato amichevole con la Juventus e voleva tirare un po’ il fiato. Lo vedo nella condizione giusta di chi sta ricaricando le batterie e si sta preparando per nuove avventure“.

L’agente di Allegri sulle nuove avventure ha sottolineato: “Dove? E’ da valutare, penso che ci sia una predilezione per una soluzione all’estero ma non ci sono né trattative né accordi e si aspetta la fase calda della stagione per vedere quali club decideranno di cambiare”.

