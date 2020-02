Juventus, UFFICIALE: le condizioni di Miralem Pjanic

Sarri dovrà fare a meno di Miralem Pjanic: ecco le condizioni dal comunicato ufficiale pubblicato pochi minuti fa dalla Juventus

Miralem Pjanic dovrà stare fermo per i prossimi giorni per nuovi esami strumentali. I problemi in casa Juventus non finiscono mai con il comunicato ufficiale pubblicato pochi minuti fa: “Gli esami diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari per Miralem Pjanic, uscito anzitempo ieri dal campo durante Juve-Brescia”. Inoltre, il sito bianconero ha aggiunto:”Per il giocatore è stato riscontrato un lieve affaticamento all’adduttore destro. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, la rivelazione di Paratici su Sarri

Dopo cinque minuti dal suo ingresso contro il Brescia, il bosniaco ha dovuto alzare bandiera bianca uscendo anzitempo dal terreno di gioco. Come svelato, inoltre, da “La Stampa”, il giocatore avrebbe anche concordato di non voler scendere in campo con il proprio allenatore, che poi lo ha buttato nella mischia nel secondo tempo. L’obiettivo sarà quello di recuperare in vista delle sfide decisive in campionato e in Champions League: nelle ultime uscite stagionale è venuta proprio a mancare la qualità del bianconero. E così la Juventus ha rallentato ulteriormente il processo di crescita sotto la gestione Sarri.

Ancora pochi giorni, poi lo stesso centrocampista bosniaco sarà sottoposto a nuovi esami strumentali per conoscere il suo miglioramento.

