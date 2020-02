Calciomercato Juventus, super ostacolo per Guardiola | Le ultime

La situazione difficile del Manchester City mette in discussione il futuro di Pep Guardiola. Non solo Juve: anche un’altra big si fa avanti

L’argomento più discusso nel panorama calcistico mondiale in questi giorni è la situazione del Manchester City. Il club inglese sarà costretto a saltare le prossime due edizioni della Champions League (o Europa League) a causa della pesante sanzione comminata dalla UEFA, condita anche da una multa di 30 milioni di euro.

Ciò probabilmente comporterà qualche addio dei tesserati più importanti, che non vorrebbero saltare la competizione per importante per i club. Tante voci riguardano principalmente il tecnico Pep Guardiola, che viene già accostato a tante big di Europa. Si parla di un possibile tentativo della Juventus in caso di divorzio da Sarri, ma dalla Spagna dicono che il tecnico catalano sarebbe nel mirino di un altro club importante.

City out dalla Champions, ne approfitta il PSG: tentativo per Guardiola

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il PSG potrebbe farsi avanti per cercare qualcosa che non hanno mai avuto, ovvero un allenatore top. Il club francese potrebbe essere intenzionato a strappare Pep Guardiola dal Manchester City, vista la difficile situazione degli inglesi. L’avventura con il tecnico Tuchel ha portato a delle difficoltà, come il litigio con il fenomeno Kylian Mbappe, per cui potrebbe arrivare un cambio di allenatore in estate.

In questo caso, uno dei calciatori messo in discussione come Mbappe, potrebbe apprezzare l’arrivo di Guardiola e decidere in maniera definitiva di restare in Francia.

M.P.