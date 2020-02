Calciomercato Roma, Fonseca sotto accusa | Tutte le possibili soluzioni

Ieri la Roma è stata battuta dall’Atalanta in una sorta di spareggio Champions. Fonseca è sulla graticola dopo la terza sconfitta consecutiva

Il 2-1 patito ieri al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo contro l’Atalanta fa discutere in casa Roma. Nello spareggio Champions League contro i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, la squadra di Paulo Fonseca ha fatto vedere alcune cose buone, soprattutto nella prima frazione di gioco. Ma il gol di Dzeko non è bastato ed è così arrivata la terza sconfitta consecutiva, la settima stagionale, e il quarto posto adesso è lontano sei punti. Nel mirino della critica e dei tifosi è finito l’allenatore portoghese, accusato di non aver dato un gioco alla squadra e criticato per i cambi effettuati durante la partita di ieri. Una situazione incandescente che arriva dopo le dichiarazioni al vetriolo del direttore sportivo, Gianluca Petrachi, in conferenza stampa nei giorni scorsi.

Calciomercato Roma, via Fonseca a fine stagione? Tutte le ipotesi per sostituirlo

In attesa del passaggio di proprietà, con Pallotta ad un passo dalla cessione al gruppo Friedkin, si discute anche del futuro di Fonseca e dello stesso Petrachi, con Paratici della Juventus accostato nei giorni scorsi al club giallorosso. In ogni caso, tutto dipenderà da come finirà la stagione: in caso di mancato accesso alla prossima edizione della Champions League, potrebbe esserci una rivoluzione tecnica. Il sogno è quello di portare nella Capitale Massimiliano Allegri, ma l’ingaggio e le aspirazioni europee del tecnico livornese potrebbero fare la differenza, in senso negativo. Dall’estero, attenzione a Unai Emery, esonerato nel corso di questa stagione dall’Arsenal, e Marcelino, anch’egli esonerato dal Valencia e accostato al Milan per l’anno prossimo. Attenzione anche a Marco Giampaolo, che ha chiuso anzitempo la sua avventura in rossonero, sostituto da Stefano Pioli. Infine, con Petrachi ancora alla guida dell’area tecnica, attenzione all’idea Walter Mazzarri, già in passato nel mirino del club giallorosso e libero da vincoli dopo l’addio al Torino di poche settimane fa.

Nel frattempo, però, tutti le attenzioni sono rivolte al campo, con l’obiettivo di Fonseca ben chiaro: risollevare le sorti della squadra, a cominciare dal prossimo impegno, in Europa League contro il Gent di giovedì prossimo allo stadio ‘Olimpico’.

