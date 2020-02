Calciomercato Inter, addio solo rimandato | Tris di eredi

Già a gennaio, la Premier sembrava essere la destinazione giusta per Matias Vecino che per l’estate sembra indirizzato in Inghilterra. I possibili sostituti.

Sempre grandi movimenti in casa Inter. Dopo aver rivoluzionato la squadra con gli arrivi di Moses, Young ed Eriksen, tutti dalla Premier League, potrebbe essere proprio il massimo campionato inglese la prossima destinazione di Matias Vecino. Il mediano nerazzurro, che era stato già accostato a gennaio ad un possibile approdo nel Regno Unito, con il Tottenham particolarmente interessato, è ora nel mirino del Chelsea. Secondo quanto rivelato dal ‘Daily Express’ nel corso del calciomercato estivo il centrocampista uruguaiano dovrebbe salutare l’Inter per accasarsi ai ‘Blues’. Per tutte le ultime notizie sul mercato dell’Inter e non solo –>> CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Vecino verso il Chelsea: da Allan a Kessie, i sostituti

Stando al famoso tabloid britannico il club di Roman Abramovich è in trattativa avanzata con i nerazzurri per l’acquisto a titolo definitivo di Matias Vecino. Frank Lampard avrebbe espressamente richiesto l’arrivo a Londra del centrocampista attualmente alle dipendenze di Antonio Conte che potrebbe portare nelle casse nerazzurre 23 milioni di sterline, pari a poco più di 27 milioni di euro. Naturalmente nel caso in cui il club meneghino dovesse davvero privarsi di Vecino, Marotta e soci non si farebbero trovare impreparati. Tre i nomi più papabili attualmente per l’eventuale sostituzione. La prima pista porta in casa Fiorentina con il giovane e talentuoso Castrovilli che si sta mettendo in luce con il club viola, vedendo incrementare costantemente anche il proprio prezzo del cartellino. Sul 22enne della ‘Viola’ la concorrenza però non manca, con le altre big di Serie A alla finestra.

Con caratteristiche tecniche e fisiche differenti c’è invece la chance Kessie, ormai da tempo non più centralissimo nel progetto del Milan, anche se nel caso non sarà semplice convincere i rivali di sempre.

Chiude il quadro Allan, bacchettato pubblicamente da Gattuso in conferenza stampa, e non più sereno nell’ambiente partenopeo. Il Napoli potrebbe infatti aprire ad una cessione la prossima estate con l’Inter pronta ad approfittarne.

G.B.