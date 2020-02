Calciomercato Juventus e Inter, sogno Messi | “Ecco dove può finire”

Il sogno Messi pare destinato a restare tale dopo le ultime parole dell’argentino. A rincarare la dose sul futuro del sei volte pallone d’oro anche Andrea D’Amico.

Periodo difficile per il Barcellona che negli ultimi anni mai aveva dovuto superare una serie di episodi tanto ostici tutti raccolti in una manciata di mesi. Dall’esonero di Valverde agli infortuni a catena, passando per lo scandalo ‘I3 Ventrues’ e le accuse di Abidal. Una serie di fattori che hanno reso difficile la vita a Messi e compagni tanto da far ipotizzare un clamoroso addio a fine stagione della ‘Pulce’. L’argentino è diventato quindi improvvisamente il sogno proibito di mezza Europa con Juventus ed Inter in Italia. Nulla più che una suggestione presto smentita dallo stesso argentino che al ‘Mundo Deportivo’ ha sottolineato: “L’ho già detto tante volte che la mia idea è quella di restare sempre qui e finché la gente e la società continueranno a volere la stessa cosa da parte mia non ci sarà mai alcun problema”. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus e Inter, un’altra destinazione per Messi

Parole quelle dello stesso Messi che difficilmente fanno pensare ad un addio a fine stagione, al netto delle problematiche e delle tensioni che hanno colpito quest’anno il Barcellona. Ciononostante resta il sogno proibito di tutti anche se la nuova doccia gelata per le italiane arriva direttamente dall’agente Andrea D’Amico.

Intervistato da ‘Radio 24′ nel corso di ‘Tutti Convocati’, il noto procuratore ha fatto dei pronostici in merito al futuro di Leo Messi: “Potrebbe andare solo al Psg o in Cina per una cifra inimmaginabile. In Italia non lo vedo”. Al netto delle parole di D’Amico va comunque ricordato il salary cap imposto nel campionato asiatico.

