Calciomercato Milan, addio Donnarumma | Sostituto a sorpresa

La prossima estate potrebbe portare al Milan una vera e propria rivoluzione sia in campo che nella dirigenza: da Donnarumma a Pioli, ecco i possibili cambi

In casa Milan c’è aria di rivoluzione. I deludenti risultati di quest’anno anticipano un estate in cui tutto potrebbe cambiare. Anche un pilastro come Donnarumma, non avendo ancora discusso il rinnovo, potrebbe lasciare Milano. A sostituirlo potrebbe esserci un clamoroso ritorno dalla Premier League, oppure un portiere dalla Bundesliga. Molto sarà legato anche al probabile addio di Stefano Pioli sulla panchina rossonera.

Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma difficile: i sostituti

Sembra essere sempre difficile il rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan. Il contratto del portiere con il club milanista scadrà nel 2021, ma al momento sia i rossoneri che l’entourage del giocatore guidato da Mino Raiola, avrebbero iniziato i contatti per il rinnovo. Sono molte quindi le squadre che sarebbero interessate a prelevare il portiere, tra cui la Juventus, che nonostante il fresco rinnovo di Szczesny continuerebbe ad osservare lo sviluppo della situazione con interesse. A sostituire una possibile partenza del portiere della nazionale azzurra, potrebbe essere Pepe Reina, che in estate tornerà dal prestito all’Aston Villa. La suggestione maggiore però sarebbe quella di Peter Gulacsi, portiere del Lipsia con una valutazione tra i 12 ed i 15 milioni di euro. La trattativa con il portiere ungherese classe 1990 però, potrebbe essere legata anche al cambio in panchina.

Calciomercato Milan, Gulacsi per il post Donnarumma: Nagelsmann la carta vincente

In caso di mancato di rinnovo di Donnarumma con il Milan, potrebbe arrivare l’inevitabile addio. A raccogliere l’eredità del portiere della nazionale potrebbe essere Peter Gulacsi, portiere del Lipsia. Il suo acquisto però potrebbe essere legato all’arrivo sulla panchina rossonera di Julian Nagelsmann, allenatore proprio della squadra tedesca. In caso di addio di Stefano Pioli, l’allenatore tedesco sarebbe il nome preferito dalla società rossonera, visto anche il possibile arrivo di Ralf Rangnick come direttore sportivo milanista.

