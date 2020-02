Calciomercato Milan, doppio colpo dall’Argentina | I dettagli

Il Milan per l’estate studia il colpo argentino, oltre a Zaracho possibile un doppio affare con il River Plate: piacciono De la Cruz e Martinez Quarta.

A caccia dei profili giusti per rafforzare la squadra, il Milan guarda con grande attenzione a giovani nomi di prospettiva e di grande potenziale. In questo senso il mercato argentino ne offre tanti e diversi sono i profili seguiti dalla società rossonera. Oltre a Matias Zaracho del Racing di Avellaneda, altri due nomi sono particolarmente graditi al club milanese.

LEGGI ANCHE —-> Calciomercato Milan, resta Ibrahimovic e arriva un altro svedese | I dettagli

LEGGI ANCHE —-> Calciomercato Milan, Pioli verso l’addio | L’ex Gullit ‘consiglia’ il sostituto

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Martinez Quarta

Sul taccuino degli scout rossoneri il nome di Lucas Martinez Quarta non è mai sparito. Il difensore centrale argentino, dotato di passaporto italiano, è un profilo decisamente gradito dalla proprietà meneghina. Il Milan è necessariamente a caccia di almeno un centrale difensivo: Musacchio e Duarte non hanno convinto e almeno uno dei due potrebbe essere ceduto, Gabbia potrebbe partire in prestito, mentre per Kjaer non è certo il riscatto.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Ecco dunque che il club ha bisogno di almeno un rinforzo in mezzo alla difesa. E se il sogno Thiago Silva resta vivo, non è detto che oltre al brasiliano possa arrivare un profilo più giovane. In tal caso il centrale del River Plate potrebbe essere seriamente uno dei candidati. Il suo costo potrebbe aggirarsi attorno ai 15 milioni di euro. C’è però la concorrenza dell’Inter, che continua a seguire il difensore argentino con grande attenzione.

Calciomercato Milan, altro nome dal River Plate

Oltre a Martinez Quarta c’è però un altro nome da tempo gradito al club rossonero. Si tratta di Nicola De La Cruz. Uruguayano, classe 1997, anche lui in forza al club di Buenos Aires. De La Cruz è un esterno di centrocampo in grado di giocare sia a destra che a sinistra, ma che può essere impiegato anche come trequartista. Brevilineo, tecnico e rapido, potrebbe essere perfetto sia nel 4-4-2 che in un 4-2-3-1. Il Milan lo ha seguito con attenzione sin da quando militava nel Liverpool Montevideo.

All’epoca del suo trasferimento al River Plate nel 2017, in Uruguay si parlò di un accordo che vedeva consenziente anche il Milan, che avrebbe bussato alla porta dei ‘Millionarios’ in futuro. Chissà che quel momento non sia nel corso di quest’estate.

LEGGI ANCHE —-> Calciomercato Inter e Milan, duello monstre per gli eredi di Donnarumma e Handanovic

LEGGI ANCHE —-> Calciomercato Milan, c’è il colpo | Arriva a costo zero