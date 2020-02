Calciomercato Milan, altro grande ritorno: si può fare

Calciomercato Milan, i rossoneri dopo quello di Ibrahimovic inseguono un altro grande ritorno: in estate il sogno può diventare realtà

E’ tutto un altro Milan nel 2020. Ibrahimovic, da solo, ha dato un altro volto alla squadra rossonera, che ha iniziato a macinare risultati, rimontando posizioni in classifica. Quattro vittorie, due pareggi e una sola sconfitta in campionato, per una media di due punti a partita, che al momento fruttano il sesto posto. Il Diavolo è, almeno, in piena corsa per l’Europa League, potendo mirare addirittura al quinto posto con la Roma a soli quattro punti. Per la corsa Champions, con l’Atalanta a dieci punti di vantaggio, il discorso sembra decisamente più complicato. Prospettive molto più rosee, comunque, di quanto si sarebbe detto un mese e mezzo fa. E adesso il futuro torna ad assumere contorni interessanti.

Calciomercato Milan, occhio al ritorno di Thiago Silva

Rossoneri che continueranno, in estate, nell’ottica di rafforzamento. Ibra ha dettato la via, servono innesti di esperienza per far crescere la squadra. Si insegue dunque anche il grande ritorno di Thiago Silva, altro giocatore, come lo svedese, andato via nel 2012. Da allora, il centrale brasiliano ha militato nel Psg, ma adesso il suo contratto con il club francese è in scadenza.

Arrivano ulteriori conferme da ‘Le Parisien’, secondo cui il giocatore non intende rinnovare l’accordo con il club parigino. La sua esperienza sotto la Torre Eiffel sta dunque per concludersi e l’agente, nel recente passato, ha aperto a un possibile ritorno al Milan, esperienza che il centrale verdeoro ha sempre portato nel cuore. I tifosi possono sognare un altro grande revival, si attendono sviluppi.

