Calciomercato Milan, un talento per la difesa | Possibile affare col PSG

Nel prossimo calciomercato estivo il Milan dovrà rinforzare anche la difesa: obiettivo prioritario un centrale, magari giovane e talentuoso. Ipotesi operazione col Psg

In estate possibile affare di calciomercato sull’asse Milano-Parigi, tra il Milan e il Paris Saint-Germain. A partire di giugno il club rossonero sarà chiamato a rinforzare anche il reparto arretrato, due le assolute ‘urgenze’: un terzino destro e un centrale da affiancare a capitan Romagnoli. Simon Kjaer sta facendo bene e sembra esserci l’intenzione di riscattare il suo cartellino che è di proprietà del Siviglia, ma il quasi 31enne danese non dà grandi garanzie sul piano fisico nell’arco di una intera stagione.

Calciomercato Milan, affare con Leonardo per l’ex Schalke 04

Se dovesse avere la meglio la ‘linea’ Elliott, ecco che il Milan potrebbe decidere di puntare non su un giocatore di esperienza come logica consiglierebbe, bensì su un talento magari rivendibile qualche anno più tardi con annessa plusvalenza. La strada ‘giovane’ si stava tra l’altro già percorrendo nella finestra di gennaio, vedi il tentativo per Todibo del Barcellona che poi ha preferito passare allo Schalke 04 con la formula del prestito.

Proprio un ex dei ‘Minatori’ potrebbe essere il protagonista dell’operazione tra il PSG, sempre interessato a Donnarumma oltre che a Paqueta (autentico ‘feticcio’ del Ds dei parigini Leonardo), e la società di Via Aldo Rossi, che al contempo ‘sogna’ il ritorno di Thiago Silva: parliamo di Thilo Kehrer, classe ’96 tedesco di piede destro e a Parigi dall’estate 2018. Fin qui il 23enne, anni fa nel mirino dell’Inter, non è riuscito ad affermarsi a causa anche di alcuni infortuni, l’ultimo al piede che lo ha tenuto fuori per metà di questa annata.

Tra i partecipanti alla festa di compleanno di Mauro Icardi, Di Maria e Cavani, che ha fatto infuriare i tifosi parigini ma anche società e allenatore poiché avvenuta due giorni dopo il ko in Champions col Borussia Dortmund, Kehrer potrebbe essere acquistato dal Milan per circa 20-25 milioni di euro e magari con la formula del prestito oneroso più diritto – facciamo un obbligo ‘mascherato’ per esigenze di bilancio – di riscatto.

