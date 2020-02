Calciomercato Milan, ritorno Thiago Silva: parla l’agente

Continua il flirt a distanza tra il Milan e Thiago Silva per il ritorno in rossonero del difensore brasiliano: a parlare è l’agente del giocatore

Continuano ad alimentarsi le speranze dei tifosi del Milan per il ritorno di Thiago Silva in rossonero. Dopo il ritorno nel mercato di gennaio di Zlatan Ibrahimovic, si sogna il ritorno del centrale difensivo del PSG nella prossima sessione di mercato estivo. In eslcusiva ai microfoni di ‘Calciomercato.it’, ha parlato di questa opzione e non solo l’agente del calciatore brasiliano, Paulo Tonietto.

Calciomercato Milan, parla l’agente di Thiago Silva: ”Milan amore speciale”

In casa Milan sembra che i grandi ritorni siano l’argomento preferito in chiave mercato. Dopo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic arrivano le voci sul possibile ritorno in rossonero di Thiago Silva. Ai microfoni di ”Calciomercato.it” ha parlato l’agente del giocatore brasiliano, dichiarando di non aver ancora discusso del rinnovo con il PSG, anche se l’interesse del calciatore sarebbe di rimanere a Parigi. Poi apre le porte al Milan, dichiarando che il calciatore ha un amore speciale per i rossoneri, ma al momento non ci sono stati contatti con la società. Intervista che ha portato dichiarazioni importanti sul futuro di Thiago Silva, rilasciate dall’agente Paulo Tonietto, che non chiude le porte al ritorno del calciatore a Milano, ma non esclude neanche il rinnovo con il club parigino.

