Calciomercato Juventus | Dalla Spagna: “Vogliono sbarazzarsi di lui”

Dalla Spagna lanciano la bomba su Gonzalo Higuain, che sembrerebbe sempre più lontano da Torino. Il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A

La Juventus conquista una vittoria importante sul campo della Spal e consolida il suo primo posto in classifica. I bianconeri sono nella fase più calda della stagione e si giocano tre traguardi importanti in poche settimane. Mercoledì c’è il grande appuntamento in Champions League e non si può fallire il primo appuntamento degli ottavi di finale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Ancelotti contro Mourinho | Caccia a un giocatore di Serie A!

La trasferta di Lione non sarà facile ma è assolutamente alla portata della compagine allenata da Maurizio Sarri. Nel frattempo Fabio Paratici è al lavoro per la prossima estate e studia già le prime mosse sia in entrata che in uscita. Nel reparto offensivo c’è Cristiano Ronaldo che continua a stupire e dovrebbe restare fino al 2022, mentre potrebbe andar via Higuain.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, il sostituto di Douglas Costa a metà prezzo | Paratici torna all’assalto

Juventus, addio Higuain: la Roma è nel suo futuro

Come riporta Don Balon, il Pipita potrebbe salutare Torino nella prossima sessione di mercato. La testata giornalistica spagola dice che “la Juve vuole sbarazzarsi di lui”, probabilmente per una questione di età, ovvero per effettuare un ricambio generazionale in attacco. In pole per l’acquisto di Higuain sembrerebbe esserci la Roma, che lo aveva già cercato in passato.

Per l’attaccante classe 1987, però, non è da escludere un futuro anche fuori dall’Italia visto che nei giorni scorsi era stato accostato anche a Monaco e River Plate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, addio Pjanic | Il nuovo regista lo portano CR7 e il suo agente Mendes

Calciomercato, Real valuta erede Benzema | In corsa anche un calciatore che gioca in Serie A