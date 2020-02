Calciomercato, Real valuta erede Benzema | In corsa anche un italiano

Il Real Madrid inzia già a pensare al futuro, Benzema ha appena rinnovato fino al 2022, ma si cerca già l’erede: anche un bomber italiano in lista

In casa Real Madrid nelle ultime settimane è arrivato il rinnovo del bomber francese, Karim Benzema, fino al 2022. Tra due anni l’attaccante dei ‘blancos’ avrà 35 anni, così il club di Florentino Perez inizia a cercare un possibile erede in attacco. Nella lista ci sono quattro giocatori che vedranno scadere il contratto con il proprio club proprio in quell’anno. Tra questi ci sarebbe anche un bomber italiano.

Calciomercato, Real Madrid a caccia dell’erede di Benzema: occhi anche in Serie A

Uno dei pilastri del Real Madrid è senza dubbio Karim Benzema, attaccante francese arrivato nei blancos nel 2009 dal Lione. All’attivo il bomber francese ha 497 presenze e 240 gol segnati. Recentemente l’attaccante ha rinnovato con il club di Madrid fino al 2022, ma gli anni passano anche per lui e la società di Florentino Perez starebbe pensando già ad un eventuale erede. Secondo ‘Defensa central’, nella lista dei possibili sostituti ci sarebbero quattro giocatori con il contratto in scadenza nel 2022. Oltre a nomi illustri come Mbappè, Sancho e Rodrigo, i ‘galacticos’ avrebbero messo gli occhi anche sul bomber italiano del Torino, Andrea Belotti.

L’attaccante del toro avrebbe un costo sicuramente inferiore alle altre alternativo, prezzo del cartellino che al momento si aggira intorno ai 40 milioni. Ma in caso di mancato rinnovo con il club granata il prezzo potrebbe scendere ulteriormente. Un interesse, quello del Real Madrid, a dir poco clamoroso e inaspettato ma che sicuramente lusingherà non poco il ‘gallo’ della nazionale azzurra.

