Calciomercato, Ancelotti contro Mourinho | Caccia in Serie A!

Arrivato in Italia in prestito, potrebbe già salutare la Serie A: tanti club inglesi pensano a lui per rinforzarsi. In estate scadrà il suo contratto

Nella scorsa estate Chris Smalling è arrivato alla Roma in prestito dal Manchester United. In molti si sono ricreduti dopo il suo arrivo nella Capitale. Il difensore inglese, classe 1989, ha collezionato finora ben 2250 minuti in maglia giallorossa con due reti ed un assist vincenti ai propri compagni. Il suo contratto con i Red Devils scadrà nel prossimo giugno e così potrebbe liberarsi a parametro zero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, clamoroso retroscena Icardi | Destinazione a sorpresa

Calciomercato Juventus, Everton e Tottenham su Smalling

Sulle sue tracce ci sarebbero i top club italiani, come Juventus e Inter, ma non solo. Come svelato dal portale spagnolo todofichajes.net Everton e Tottenham potrebbero pensare a lui per rinforzare il pacchetto difensivo con un suo possibile ritorno in patria. Smalling, inoltre, ha svelato a più riprese di trovarsi bene in Italia e soprattutto a Roma con la speranza di continuare la sua avventura in maglia giallorossa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, retroscena Matuidi e Rabiot | La rivelazione

Il suo futuro resta poco chiaro e così tutto sarà deciso nei prossimi mesi. La Roma avrebbe pensato anche al riscatto del difensore inglese, che ha fornito finora buone prestazioni smettendo le critiche delle prime settimane. In una recente intervista alla Bbc Sport il centrale inglese ha svelato: “Sono venuto alla Roma per dare il mio contributo, mi trovo bene. Se riusciremo a chiudere bene la stagione e a centrare i nostri obiettivi credo che se ne possa parlare”.

Inter e Juventus potrebbero essere beffate dai top club della Premier League. La situazione è in una fase di stallo con Ancelotti e Mourinho molto interessati al giocatore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, due addii per il colpo in Serie A