Calciomercato Juventus, addio Pjanic | Il nuovo regista lo porta CR7

La prossima estate la Juventus potrebbe attuare una rivoluzione in mediana. Jorge Mendes e Cristiano Ronaldo potrebbero portare l’erede di Pjanic

La Juventus in piena corsa scudetto dovrà rinunciare oggi pomeriggio al proprio regista nella sfida di Serie A contro la Spal. Miralem Pjanic non rientra infatti nell’elenco dei convocati di Maurizio Sarri a causa di un lieve affaticamento all’adduttore destro che lo ha costretto a lasciare il campo dopo appena 7 minuti la scorsa settimana nel successo casalingo sul Brescia. Il bosniaco punta dritto a tornare contro il Lione, mentre al di fuori del rettangolo verde la dirigenza juventina continua a pensare con decisione al futuro senza sottovalutare alcuna possibile pista. In estate infatti la Juventus potrebbe anche cedere alla tentazione di lasciar andar via per una giusta offerta lo stesso Pjanic, nel mirino di diversi club. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Juventus, Ronaldo e Mendes ‘portano’ Neves

Pjanic ha dunque un discreto mercato con il Paris Saint Germain che al termine della stagione potrebbe tornare alla carica per ottenere i suoi servizi. Anche le grandi di Spagna Real Madrid e Barcellona restano vigili seppur rimanendo solamente sullo sfondo. In caso di addio all’ex romanista la Juventus dovrebbe inevitabilmente mettere mano al portafogli per trovare un sostituto adeguato che possa rimpinguare di talento la mediana di Maurizio Sarri. In tal senso Paratici potrebbe trovare in Cristiano Ronaldo e soprattutto Jorge Mendes due validissimi alleati. Il profilo giusto potrebbe infatti essere quello del portoghese Ruben Neves, connazionale di CR7 con il quale divide proprio il potente procuratore lusitano che nell’eventualità di un addio al Wolverhampton entrerebbe in gioco per favorirne l’approdo alla Juventus.

Centrocampista classe 1997 dalle grandi qualità tecniche, Neves sarebbe in grado di dare la giusta imprevedibilità al reparto offrendo anche un discreto numero di reti come dimostrano i quattro centri stagionali tra campionato e coppe. Il portoghese costa non poco e ha soprattutto un contratto in scadenza nel 2023, ma la presenza di Ronaldo e Mendes, oltre alla grande disponibilità economica della Juve, permetterebbero di aggirare entrambi problemi.

