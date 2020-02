Coronavirus, quanti dubbi in Serie A | A rischio rinvio altri big match

L’Italia viva una fase di emergenza per la diffusione del coronavirus. Il calcio cerca di ridurre il contagio, in bilico le partite dei prossimi giorni

La situazione della diffusione del coronavirus preoccupa tutta l’Italia. Due giorni fa c’è stato il primo caso e in 48 ore sono stati scoperti oltre 100 infettati, oltre alle prime due vittime. Le zone in cui c’è maggiore diffusione sono Lombardia e Veneto ma il rischio di un’espansione in tutto il paese è molto elevato. Tutte le attività e gli eventi che raggruppano un buon numero di persone sono sotto osservazione. Lo sport è pronto a fermarsi nelle zone a rischio per prevenire il contagio e sono state prese delle decisioni importanti già nelle giornate di ieri e oggi.

Serie A, incertezze sul futuro: a rischio anche Juventus-Inter

La Serie A cambia i programmi della 25esima gionata a causa del coronavirus. Ben quattro partite su dieci sono state rinviate a causa dell’emergenza e non si escludono decisioni del genere anche nelle prossime giornate. Come riporta l’ANSA, è difficile stabilire con certezza una data di recupero di queste gare e c’è anche il rischio che arrivino altro novità nelle prossime giornate.

Il virus si sta diffondendo in maniera veloce ed è per questo che anche settimana prossima potrebbero esserci dei problemi. Intanto si studia il da farsi già per la gara di Europa League in programma giovedì prossimo tra Inter e Ludogorets. L’ipotesi più accreditata sembrerebbe quella di scendere in campo senza spettatori, giocando a porte chiuse. La società nerazzurra fa sapere che nessuna ipotesi è da escludere al momento, in attesa della decisione ufficiale della Uefa.

Aumentano i dubbi anche per il big match di domenica prossima tra Juventus e Inter, in programma la sera all’Allianz Stadium di Torino. Si vive una fase di incertezza e l’ipotesi rinvio non sembrerebbe da scartare.

