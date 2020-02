Calciomercato Juventus, ecco il colpo in fascia per Ronaldo

Arriva dalla Spagna l’indiscrezione dell’interesse della Juventus per un terzino: il connazionale Cristiano Ronaldo potrebbe agevolare la trattativa

Nella seconda parte di stagione la Juventus continua il proprio ruolino di marcia verso gli obbiettivi prefissati ad inizio stagione. I bianconeri sono ancora in corsa in tutte e tre le competizioni ed il sogno triplete è ancora vivo. Intanto il CFO Fabio Paratici è già alla ricerca di possibili giocatori da acquistare nella prossima sessione estiva di mercato. Il nome per la fascia arriva dal Portogallo, occhi sul connazionale di Cristiano Ronaldo.

Potrebbe interessarti anche >>> Coronavirus, quanti dubbi in Serie A | A rischio rinvio altri big match

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, addio Pjanic | Il nuovo regista lo porta CR7

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, erede Benzema | In corsa anche un italiano

Calciomercato Juventus, il nome per la fascia lo porta Cristiano Ronaldo

La Juventus continua ad inseguire il sogno triplete. La costante nella squadra bianconera sono i gol di Cristiano Ronaldo, 21 gol in 21 presenze in Serie A quest’anno. Proprio il portoghese potrebbe aiutare i bianconeri a portare a Torino il nuovo giocatore per la fascia. Secondo ‘Don Balon’ la Juventus avrebbe messo gli occhi su Alex Telles, ex calciatore dell’Inter che al momento milita nel Porto. Il calciatore classe 1992 al momento sarebbe valutato intorno ai 25 milioni ed il suo contratto con i ‘dragoes‘ scade nel 2021.

Il portoghese sarebbe soprannominato ”il nuovo Marcelo” e ad agevolare la trattativa potrebbe essere proprio CR7 visto che i due sono connazionali. Su di lui c’è l’interesse di molti top club, tra questi ci sarebbe il Chelsea che sembrerebbe essere il più interessato al calciatore. La Juventus dovrà superare una concorrenza ferrata per arrivare al calciatore portoghese richiesto da mezza Europa.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus | Dalla Spagna: ”Vogliono sbarazzarsi di lui”