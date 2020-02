Inter, ex al veleno | “Trattato in modo spregevole”

Non nasconde il disappunto l’ex giocatore dell’Inter, che ai microfoni del quotidiano A Bola ha parlato della sua esperienza in maglia nerazzurra.

Nell’estate del 2016 fu uno degli acquisti più chiacchierati del mercato. Ma l’avventura di Joao Mario all’Inter, durata un anno e mezzo, è stata più ombre che luci. Precisamente fino al gennaio del 2018, quando il portoghese è volato in Inghilterra, in prestito al West Ham. Poi il ritorno a Milano e nuovamente via in prestito, stavolta alla Lokomotiv Mosca. “Avevo un ottimo contratto, ma ero in una situazione davvero molto negativa – ha raccontato il centrocampista al quotidiano lusitano A Bola – tanto che ero costretto ad allenarmi separatamente, da solo con Icardi. Non ho mai capito la posizione dell’Inter nel non lasciarmi allenare e nel non farmi giocare almeno le amichevoli durante la preparazione estiva”.

Joao Mario spiega le motivazioni dei dissidi con l’Inter

Non si capacita di come siano andate le cose all’Inter Joao Mario, arrivato in pompa magna e diventato presto un problema, tanto da finire fuori rosa “Rimango confuso se penso a come un club possa spendere così tanto per un giocatore per poi trattarlo come un ragazzino della seconda squadra o delle giovanili”. E il portoghese non risparmia parole al veleno per la sua ex squadra: “Ho trovato un club meno stabile dello Sporting. C’era moltissima confusione: cambi di allenatori, stagione preparata molto male, un sacco di molte cose. Mi dispiace che sia successo molto di più fuori dal campo che dentro. Sono stato trattato in modo spregevole“.

È evidente a questo punto che, nonostante il cartellino di Joao Mario sia ancora di proprietà dell’Inter, difficilmente potrà tornare a far parte del club nerazzurro.

G.N.