Calciomercato Inter, occhi in Premier | Colpo per la fascia sinistra

Il calciomercato è lontano ma l’Inter guarda già al futuro. Marotta e Ausilio puntano ad un esterno della Premier League.

Nonostante gli acquisti di Ashley Young e Victor Moses, alla Pinetina sono ancora in cerca di esterni. Per questo, per il prossimo calciomercato, l’Inter starebbe guardando ancora verso la Premier League. Il nome non è nuovo: si tratta di Marcos Alonso, laterale del Chelsea. Lo spagnolo ha già giocato in Italia e per questo un suo inserimento in Serie A sarebbe più facilitato. Inoltre, l’ex Fiorentina è stato già allenato da Conte e conosce quindi le prerogative tattiche del tecnico salentino.

Calciomercato Inter, le cifre dell’affare Marcos Alonso

Alonso compirà trent’anni nel prossimo dicembre e il suo contratto è in scadenza nel 2023. Difficile quindi pensare ad uno sconto da parte del Chelsea. È vero che Marcos Alonso non ha giocato molto sotto la gestione Lampard, ma essendo a Londra da diversi anni sembra impensabile che i Blues possano pensare di svalutare un asset che potrebbe rappresentare una succosa plusvalenza. La prova di ciò è stata la trattativa dello scorso anno con il Real Madrid, fallita proprio perché il club di Florentino Perez non aveva offerto quanto il Chelsea chiedeva.

Il prezzo? Circa 30 milioni di euro. Come riportato dal portale spagnolo Don Balon la cifra sembra rientrare nel budget che l’Inter vuole destinare al prossimo calciomercato, mentre il Chelsea sembra ben disposto a cedere per questo prezzo. Nulla ancora di fatto, ma la trattativa sembra essere a buon punto.

G.N.