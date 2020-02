Calciomercato Milan, colpo a sorpresa | C’è l’ex Inter a zero

Per il calciomercato estivo il Milan starebbe pensando a rinforzare anche le fasce: l’ultima idea per i rossoneri sarebbe un ex Inter a costo zero

In questa seconda parte di stagione il Milan sta cercando di ritrovare la migliore forma per inseguire un posto in Europa. L’acquisto di Zlatan Ibrahimovic ha dato una grande mano alla squadra rossonera per conquistare punti preziosi e risalire la classifica. Intanto la dirigenza milanista è già a lavoro per individuare possibili colpi da mettere a segno nel calciomercato estivo. Spunta l’idea di un ex Inter che potrebbe arrivare a parametro zero.

Calciomercato Milan, nuova idea per la fascia: si punta l’ex Inter

L’obbiettivo per il finale di stagione del Milan è raggiungere un posto in Europa. Nel frattempo la dirigenza rossonera è alla ricerca di nuovi innesti da inserire in rosa nel calciomercato estivo. Sembrerebbe spuntata nelle ultime ore l’ipotesi di un ex Inter per i rossoneri, stiamo parlando di Yuto Nagatamo. Con i nerazzurri il terzino ha collezionato 210 presenze, segnando anche 11 gol. Il calciatore giapponese al momento milita in Turchia, nel Galatasaray. Il contratto del giocatore con la squadra turca scadrà il prossimo giugno, così la società milanista potrebbe approfittarne per prelevarlo a costo zero.

Il terzino sarebbe un acquisto d’esperienza e polivalente, visto che può giocare sia sulla fascia sinistra che su quella destra. Vedremo se questa ipotesi si concretizzerà in estate e come accoglieranno i tifosi un calciatore ex Inter in squadra.

