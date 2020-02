Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Arriva dalla Francia

Il Milan continua a programmare la prossima stagione puntando a giocatori funzionali al suo progetto: assalto al talentuoso francese

Il Milan sta vivendo una stagione di rinnovamento dopo le ultime davvero deludenti. Il ritorno di Ibrahimovic ha portato vitalità a tutto l’ambiente rossonero che punterà, senza dubbio, alla qualificazione in Europa. Inoltre, lo stesso club rossonero starebbe al lavoro sul fronte mercato per un’estate che si preannuncia davvero bollente. Per il reparto offensivo sarebbe tornato di moda il talentuoso esterno francese del Marsiglia, Florian Thauvin, già vicino in passato ai rossoneri, con il contratto in scadenza nel giugno 2021.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Thauvin

Finora in stagione ha collezionato soltanto dieci minuti in Ligue1 ad inizio settembre. Successivamente il giocatore si è sottoposto ad un intervento in artroscopia dopo i numerosi problemi alla caviglia. Un lungo calvario con il ritorno di Thauvin che dovrebbe arrivare soltanto nel mese di aprile. Classe 1993, dopo l’esperienza in Premier League al Newcastle, è tornato nel 2017 dove aveva messo in luce tutto il suo infinito talento. Questa stagione sarà ormai da dimenticare con i progetti futuri sempre più vicini.

Così nelle prossime settimane ci sarà una riunione tra staff tecnico e dirigenziale per decidere o meno per quanto riguarda una possibile offerta di rinnovo per il francese. In questo modo il Milan potrebbe pensare all’esterno offensivo del Marsiglia per rinforzare l’attacco rossonero con un elemento tecnico ed ormai molto esperto. Il prezzo potrebbe aggirarsi sui 30-35 milioni di euro.

La sua voglia di riscatto lontano da Marsiglia potrebbe avere la meglio per una nuova avventura della sua avvincente carriera.

