Calciomercato, occhi sul ‘nuovo’ Haaland | C’è anche la Juventus

Dopo il caso Haaland, potrebbe arrivare un nuovo classe 2000 a far impazzire le grandi squadre europee: anche la Juventus osserva il giovane belga

Il grande colpo di mercato invernale è stato sicuramente il passaggio dell’attaccante Erling Haaland dal Salisburgo al Borussia Dortmund. Il norvegese classe 2000 è stato conteso da tutti i top club europei ed ora sta facendo faville in Bundesliga. Un nuovo talento di vent’anni proprio come l’attaccante norvegese potrebbe arrivare dal Belgio. Le big, tra cui la Juventus, sono già pronte all’assalto per non farsi sfuggire il talento.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Arriva dalla Francia

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, tentativo per il big | Parla l’allenatore

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, un galattico per Conte | Colpaccio nerazzurro

Calciomercato, ecco un altro Haaland: anche la Juventus lo osserva

In Germania è arrivato a gennaio il giovane attaccante che continua a sorprendere tutti a suon di gol. Erlin Haaland è passato dal Salisburgo al Borussia Dortmund e con la maglia giallonera ha già realizzato undici gol in sette partite. Numeri da capogiro che fanno invidia a tutte le squadre che erano interessate al norvegese, ma poi beffate dalla squadra tedesca. Secondo ‘As‘, sembrerebbe esserci un nuovo attaccante, sempre classe 2000, che potrebbe riaccendere l’interesse delle big europee. Stiamo parlando di Jonathan David, giovane talento del Gent che ha realizzato 20 gol in 31 partite in questa stagione.

Tra le tante squadre interessate ci sarebbe anche la Juventus, con Paratici sempre pronto ad osservare nuovi possibili campioni. Prezzo del giocatore al momento sembrerebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro, ma l’asta tra i club potrebbe alzarlo. Il ventenne belga giovedì affronterà di nuovo la Roma nel match di ritorno di sedicesimi di Europa League, un’occasione per i bianconeri per osservarlo meglio.

Potrebbe interessarti anche >>> Lione-Juventus, allarme Sarri | Un big verso il forfait