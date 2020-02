Inter, cambia la destinazione di Icardi | Scambio e sgarbo alla Juve

Il Chelsea è sulle tracce di Icardi per il prossimo calciomercato estivo. L’Inter potrebbe chiedere ai ‘Blues’ l’inserimenti nella trattativa di uno tra Rudiger, Emerson Palmieri o Marcos Alonso

Resta un’incognita il futuro di Mauro Icardi. Il Paris Saint-Germain sembra orientato a non confermare il bomber argentino, con il riscatto dall’Inter a fine stagione fissato a 70 milioni di euro. Sul classe ’93 c’è sempre il pressing della Juventus, con il CFO bianconero Paratici intenzionato a riproporre un nuovo assalto in estate per portarlo alla corte di Sarri.

Ma su Icardi non avrebbe drizzato le antenne solo la ‘Vecchia Signora’. Anche il Chelsea come rimbalza da Oltremanica sarebbe sulle tracce del nazionale albiceleste, con i ‘Blues’ che presto potrebbero bussare alla porta dell’Inter per il cartellino del centravanti. Il prezzo dell’ex Sampdoria e Barcellona non cambierebbe: Marotta chiede la cifra del riscatto pattuito con il PSG, ovvero 70 milioni.

Inter, Chelsea su Icardi: Rudiger, Alonso ed Emerson sul piatto

Ma potrebbe esserci un’altra soluzione per il sodalizio di Suning. Nella rosa di Lampard ci sono tanti profili che possono fare al caso di Conte, tra tutti Antonio Rudiger. Il tecnico nerazzurro ha allenato l’ex Roma ai tempi in cui guidava il Chelsea e già nell’ultimo mercato estivo aveva segnalato il suo nome alla dirigenza in caso di partenza di un big come Skriniar. IL difensore tedesco sarebbe valutato intorno ai 50 milioni di euro dal patron dei londinesi Abramovich.

L’attenzione dell’Inter può spostarsi anche su altri giocatori dei ‘Blues’. Non è un mistero infatti che sulla corsia mancina Marcos Alonso ed Emerson Palmieri siano due opzioni che la società di Viale della Liberazione sta vagliando per giugno. Tra i due sembra più realistica la possibilità che il Chelsea possa privarsi dell’italo-brasiliano, che in Serie A piace e non poco anche alla rivale Juventus.

G.M.