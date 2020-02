Calciomercato Inter, blitz per il gioiello | C’è l’annuncio

L’Inter continua a lavorare per il futuro. In vista della prossima stagione il club nerazzurro avrebbe messo gli occhi sul forte attaccante classe 2000

Dalla Juventus all’Inter: la fama di Beppe Marotta è cresciuta a dismisura negli ultimi anni consacrandosi a livello europei come uno dei migliori dirigenti. E così la stessa società nerazzurra ne ha beneficiato con il suo arrivo crescendo tantissimo in campo e fuori, soprattutto sul fronte mercato. L’Inter starebbe così lavorando su un nuovo obiettivo per l’attacco come svelato dal portale Transfermarkt.

Calciomercato Inter, occhi puntati su Jonathan David

Per il reparto offensivo l’Inter avrebbe messo gli occhi sul classe 2000 del Gent, Jonathan David, centravanti anche del Canada. Come rivelato da Transfermarkt il giocatore sarebbe stato visionato dagli osservatori nerazzurri all’Olimpico durante la sfida di Europa League contro la Roma. Finora ha collezionato ben 22 gol conditi da dieci assist vincenti in 37 partite complessive tra Jupiler Pro League e l’Europa League.

A parlare del futuro di Jonathan è stato anche lo stesso agente, Nick Mavromaras, che ha svelato in un’intervista a Het Laatste Nieuws. “Il Gent lo ha lanciato, ha fatto molto per lui. Capisco che vorrebbero tenerlo a lungo, ma Jonathan vuole fare carriera. Il campionato belga è fantastico per i giovani giocatori, ma il momento dell’addio è vicino e sarà in estate”. Sulle sue tracce ci sarebbero i migliori club europei come Borussia Dortmund, Arsenal, Ajax, Bayer Leverkusen, Manchester United, Porto, Lione e Everton.

Inoltre, anche il direttore sportivo del club belga, Michel Louwagie, direttore sportivo dei belgi, ha svelato di aver rifiutato importante per lui: “A gennaio c’era un’offerta record sul tavolo, ma abbiamo detto di no. Abbiamo prolungato il suo contratto fino al 2023, non lo lasceremo partire per 25 milioni”.

L’Inter continua a monitorare da vicino la situazione dei migliori giovani attaccanti in circolazione. Jonathan fa parte di questa lunga lista di possibili acquisti.

