Calciomercato Inter, erede Lautaro Martinez | 70 milioni per il prodigio brasiliano

In caso di addio di Lautaro Martinez, l’Inter starebbe già lavorando per trovare l’alternativa giusta per l’attaccante argentino: spunta il nome a sorpresa

In estate tante big d’Europa busseranno alla porta dell’Inter per l’attaccante argentino Lautaro Martinez. Il profilo del centravanti sudamericano piace moltissimo al Barcellona che, su consiglio dello stesso Lionel Messi, proverà l’assalto decisivo al giocatore con la clausola rescissoria di 110 milioni valida per l’estero. Così la società nerazzurra starebbe già al lavoro per trovare un sostituto all’altezza.

Calciomercato Inter, Martinelli idea-lampo per il post Lautaro

Il profilo nuovo per il post-Lautaro è Gabriel Martinelli, oltre al solito Aubameyang, sempre dell’Arsenal. L’esplosione del giovane attaccante dei Gunners, classe 2001, ha attirato gli interessi delle big d’Europa, tra cui l’Inter, che avrebbe pensato proprio a lui per rinforzare il reparto offensivo in caso di addio dell’attaccante argentino. La sua valutazione si aggira intorno ai 60-70 milioni di euro: il giovane centravanti ha anche il passaporto italiano e potrebbe agire su tutto il fronte dell’attacco.

Finora in stagione Martinelli ha collezionato 1358 minuti con dieci gol all’attivo e ben quattro assist vincenti ai propri compagni. Una vera e propria rivelazione con ben tre reti anche in Europa League. Ora il suo profilo piace ad altre big che potrebbero preparare l’assalto decisivo bussando alla porta dell’Arsenal. Nelle scorse settimane all’Inter è stato accostato anche il suo compagno di squadra, ex Milan, Pierre-Emerick Aubameyang, che potrebbe dire addio al termine della stagione.

L’Inter pensa così già al possibile sostituto di Lautaro Martinez, che sembra sempre più lontano dalla società nerazzurra. Il Barcellona intende fare sul serio.

