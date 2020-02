Calciomercato Serie A, futuro Sergio Ramos | L’annuncio sul rinnovo

Le parole del capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, alla vigilia della sfida con il Manchester City. Discorso rinnovo rinviato.

Juventus, Lazio ed Inter ed una Champions League che in questi giorni completerà il quadro degli ottavi di finale di andata. Domani sera sarà la volta dei campioni d'Italia contro il Lione, ma anche del Real Madrid di Zidane contro il Manchester City. Proprio i 'blancos' si candidano tra le principali protagoniste della massima competizione europea. Tra i leader tecnici e morali della truppa spagnola c'è ovviamente Sergio Ramos, capitano e difensore imprescindibile per il tecnico transalpino. Il contratto del numero 4 del Madrid scadrà però nel giugno 2021 e non sembrano ancora arrivare segnali rassicuranti sul suo futuro al Real. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI

Calciomercato Juventus e Inter, Sergio Ramos rinvia il rinnovo

Ancora un anno e mezzo di contratto dunque per Sergio Ramos che nei giorni scorsi è stato accostato anche alle big di Serie A proprio in virtù dell’accordo vicino alla conclusione col Real Madrid. In particolare potrebbe pensarci la Juventus che avrebbe da giocarsi anche la carta Cristiano Ronaldo, amico dello spagnolo e suo ex compagno nella lunga militanza madrilena. L’alternativa italiana potrebbe essere l’ambiziosa Inter di Conte.