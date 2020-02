Calciomercato Juventus, via nel 2021 | Super rimpiazzo gratis!

Blaise Matuidi sarà un giocatore della Juventus anche nella prossima stagione. Poi a partire dall’annata seguente i bianconeri punteranno ad un grande colpo gratis.

Uno sguardo al presente ed un altro al futuro per la Juventus che come sempre non lascia nulla al caso. I bianconeri programmano infatti ogni mossa per le prossime stagione senza tralasciare alcun dettaglio. Una prima notizia sulla composizione della rosa dell’anno che verrà è arrivata quest’oggi in relazione alla permanenza di Blaise Matuidi che resterà ancora per un’annata a Torino. Ad annunciarlo è lo stesso mediano ex PSG, in scadenza a giugno, che ha parlato del suo rinnovo di contratto con i bianconeri in un’intervista rilasciata a “Le Figaro”: “Resterò qui. Il mio contratto includeva un’opzione per un’altra stagione e la società ha deciso di esercitarla. Sono molto felice di continuare qui, non ho mai avuto dubbi perché ho sempre sentito la fiducia di tutti”. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Matuidi ancora un anno | Poi un grande colpo

Ancora una stagione alla Juventus dunque per Blaise Matuidi, che anche con Sarri si sta rivelando un elemento molto importante della rosa come testimoniano le sue 30 presenze stagionali tra campionato e coppe varie. A partire poi dall’estate successiva, quella del 2021, Paratici e soci proveranno a rimpiazzare il francese con un grande colpo a parametro zero.

Due sono i nomi principali che a quel punto potrebbero orbitare intorno alla ‘Vecchia Signora’. Il primo porta dritto in Baviera dove Thiago Alcantara ha l’accordo in scadenza 2021 e potrebbe dunque rivelarsi un autentico colpaccio gratuito. Classe 1991 dalle immense qualità tecniche, lo spagnolo andrebbe a dare quella sterzata in più che servirebbe alla mediana bianconera. L’altra grossa chance arriva invece dal Tottenham e risponde al nome di Eric Dier. Mediano con caratteristiche ben differenti da Thiago che vive nella stessa identica situazione contrattuale e che al contrario dello spagnolo potrebbe essere impiegato anche in più ruoli tra centrocampo e difesa.

