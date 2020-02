Roma, tegola Fonseca | Lesione muscolare per un big

Arriva una brutta notizia in casa Roma. Pellegrini è infortunato e salterà la gara di ritorno di Europa League contro il Gent, oltre al match di Cagliari

È arrivato in mattinata l’esito degli esami di Lorenzo Pellegrini. Il trequartista giallorosso aveva accusato un problema fisico nella gara di domenica scorsa contro il Lecce, che lo aveva costretto ad abbandonare il terreno di gioco a fine primo tempo. Il calciatore ha rimediato una lieve lesione al flessore della coscia sinistra, la quale ha formato un dema muscolare al bicipite femorale che lo costringerà a stare fuori per una settimana circa.

Salterà sicuramente il ritorno di Europa League di giovedì prossimo contro il Gent e la trasferta di domenica contro il Cagliari, valevole per la 26esima giornata di Serie A. L’auspicio è quello di poter tornare in campo a pieno regime dalla gara dell’8 marzo contro la Sampdoria.

È l’ennesimo infortunio della Roma, che non sta vivendo una stagione fortunata sotto questo punto di vista. Per Pellegrini è il secondo stop della stagione dopo quello di fine settembre, che lo costrinse a stare fuori per 46 giorni. Al suo posto potrebbe giocare Kluivert.

