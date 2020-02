Calciomercato Juventus, serve un top in mediana | Ipotesi clamorosa

Nuova idea da Barcellona per il centrocampo della Juventus, ecco tutti i dettagli



Sempre alla ricerca per un colpo a centrocampo, la Juventus sembra guardare ancora con interesse in direzione Barcellona. La società bianconera è a caccia di rinforzi per la propria mediana e dalla Catalogna spunta una nuova pista.

Calciomercato Juvenuts, pista Busquets

La Juventus ha a lungo cercato Ivan Rakitic, sia la scorsa estate che in inverno. Allo stesso modo si è parlato di un possibile ritorno di Arturo Vidal, cercato anche dall’Inter. Adesso però il nuovo nome proveniente da Barcellona è quello di Sergio Busquets.

Il centrocampista classe 1988 ha un contratto in scadenza con il Barcellona nel giugno 2023. Secondo ‘Todofichajes.com’, nonostante questo, il rapporto con la dirigenza e in particolare con il presidente Bertomeu sarebbe davvero ai ferri corti.

Calciomercato Juventus, nuovo nome a centrocampo

Per questo motivo la permanenza del centrocampista potrebbe non essere così certa. E se dovesse arrivare una buona proposta, la società catalana potrebbe decidere di cedere il giocatore. La Juventus starebbe pensandoci seriamente, ma la richiesta del Barcellona sarebbe davvero elevata.

Per Busquets infatti pare che la richiesta catalana possa aggirarsi addirittura attorno ai 120 milioni di euro.

