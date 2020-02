Calciomercato Juventus, finalmente si fa! Decisivo… Davies

Florentino Perez sembra essersi innamorato del giovane mancino del Bayern Monaco, Alphonso Davies. Un eventuale arrivo a Madrid libererebbe un possibile obiettivo della Juventus.

Il terreno della Champions League continua a mettere in mostra alcuni dei talenti più interessanti del panorama internazionale. Tra questi c’è sicuramente il polivalente esterno mancino del Bayern Monaco, Alphonso Davies che ha impressionato con la casacca dei bavaresi contro il Chelsea. Il terzino canadese inoltre, secondo quanto sottolineato da ‘Don Balon’ avrebbe attirato le mire del Real Madrid di Florentino Perez che si potrebbe unire alla corsa per il classe 2000 ora in Germania. Abile in entrambe le fasi di gioco, Davies ha vinto nettamente il proprio duello sulla corsia di sinistra tanto da finire sull’eventuale lista della spesa dei ‘Blancos’. Una situazione che complessivamente potrebbe favorire la Juventus. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI

Calciomercato Juventus, Davies spinge via Marcelo

Il Real Madrid potrebbe quindi fare sul serio per Davies che costa circa 50 milioni di euro. L’eventuale arrivo nella capitale iberica del giovane canadese potrebbe portare inevitabilmente alla cessione del veterano Marcelo che sta vivendo un’annata decisamente complicata. L’esperto brasiliano tra problemi fisici e prestazioni sottotono ha anche perso il posto a favore del talentuoso Mendy che potrebbe contendersi la fascia proprio con Davies. Una situazione che qualora dovesse concretizzarsi spingerebbe ovviamente il numero 12 di Zidane a cercare una nuova sistemazione.

Proprio in questa situazione potrebbe nel caso inserirsi la Juventus. I bianconeri già lo scorso anno sono stati lungamente accostati a Marcelo, complice anche la grande amicizia che lega il mancino verdeoro a Cristiano Ronaldo, leader tecnico della compagine allenata da Maurizio Sarri che attualmente a sinistra dispone del connazionale Alex Sandro. La trattativa per Marcelo però non è mai entrata nel vivo e tutto è rimasto nella categoria dei sogni. Chissà che la prossima estate le cose non cambino.

