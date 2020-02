Calciomercato Juventus, sgambetto a Conte | Arriva a ZERO!

Sono molti i giocatori che andranno in scadenza in estate, uno di questi è un top player del Napoli: Sarri può essere decisivo per il sorpasso a Conte

La prossima estate sarà sicuramente bollente la sessione di calciomercato. Sono davvero tanti i top player che vedranno scadere il proprio contratto ed in caso di mancato rinnovo potrebbero partire a parametro zero. Anche un talento del Napoli sta andando verso la scadenza senza rinnovo a giugno, sia Juventus che Inter sono fortemente interessate al calciatore, ma i bianconeri potrebbero avere un asso nella manica.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, sorpresa Inter e Milan | 30 milioni e scambio

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, addio ad un titolare | Scambio più soldi

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, niente Pogba? Piano B da 70 milioni

Calciomercato Juventus, sorpasso all’Inter per Mertens: ecco la carta vincente

Inizia a prendere vita l’asta per l’attaccante del Napoli, Dries Mertens, che a giugno vedrà scadere il proprio contratto con i partenopei, rischiando quindi di partire a parametro zero. Al momento non ci sarebbero ancora stati contatti tra l’entourage del belga e la società napoletana. Così sull’attaccante avrebbero messo gli occhi molte squadre, tra cui l’Inter e la Juventus. Se inizialmente sembravano essere in leggero vantaggio i nerazzurri, ora i bianconeri sembrerebbero aver trovato l’asso nella manica. L’allenatore Maurizio Sarri infatti, potrebbe essere l’uomo decisico per portare Mertens a Torino.

Tra i due ci sarebbe un ottimo rapporto, infatti il belga con Sarri in panchina raggiunse i 28 gol in stagione in Serie A. Questo potrebbe convincere il giocatore a sposare la causa bianconera, oltre al fatto che Fabio Paratici sarebbe pronto ad offrire un contratto da top player al giocatore, che visti i 32 anni potrebbe anche essere l’ultimo a certi livelli. Possibile sgambetto di Sarri a Conte che potrebbe arrivare nel prossimo mercato estivo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Serie A, futuro Sergio Ramos | L’annuncio sul rinnovo