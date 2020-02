Calciomercato Juventus, super colpo a zero | Arriva la decisione

Un’idea per l’attacco bianconero sembrerebbe più lontana. Il calciatore potrebbe raggiungere altre destinazioni: c’è il Real Madrid ma il Tottenham è favorito

Dopo essere stato per anni un punto di riferimento per il Chelsea, l’ala destra Willian sembra ormai a un passo dall’addio. Il brasiliano ha un contratto in scadenza a giugno e probabilmente non sarà rinnovato, per questo sono sempre di più le voci sul futuro del classe 1988, che entro l’estate troverà la sua nuova destinazione.

Il calciatore era stato accostato anche al Barcellona ma, come riporta Don Balon l’idea dei Blaugrana sembrerebbe sfumata. Il club catalano vorrebbe puntare tutto su Lautaro Martinez o Neymar, per questo avrebbe lasciato stare idee riguardanti altri calciatori offensivi. Ora spunta una nuova idea sempre proveniente dalla Liga Santander.

Juventus, Willian può sfumare: idea Real Madrid, Tottenham favorito

Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica spagnola, Willian vorrebbe vendicarsi e si sarebbe proposto al Real Madrid. Si attende una risposta dei Blancos, però la squadra favorita all’acquisto del brasiliano sembrerebbe il Tottenham di Josè Mourinho. L’ala destra era stata accostata più volte anche alla Juventus ma a quanto pare i bianconeri sembrerebbero in posizione defilata rispetto agli altri.

Dunque Fabio Paratici potrebbe pensare di virare su altri giocatori offensivi per migliorare per garantire al tecnico Sarri una rosa con le caratteristiche adatte allo stile di gioco dell’allenatore attuale.

Il 4-3-3 sembra ormai il modulo deciso dalla Juventus per i prossimi mesi, ma l’ala destra con ogni probabilità non sarà Willian.

