Calciomercato Juventus, niente Pogba? Piano B da 70 milioni!

La Juventus studia il colpo importante per il centrocampo. Per l’estate il sogno resta Pogba, ma anche il piano B è di altissimo livello

La Juventus entra nella fase calda della stagione e non vuole più commettere passi falsi. Qualche sconfitta di troppo ha portato a un leggero pessimismo intorno all’ambiente bianconero, accostando le cause dei ko al reparto del centrocampo che mostra poca qualità. La Vecchia Signora però sa che ha potenzialità enormi e vuole dimostrare il proprio valore in questi ultimi tre mesi di stagione. Mentre si pensa all’ottavo di finale di Champions League contro il Lione, Fabio Paratici studia le mosse per il futuro e vuole rinforzare la rosa con qualche centrocampista top. Il nome che circola da diversi mesi e che sembrerebbe il sogno numero uno è quello di Paul Pogba, ma potrebbe esserci anche un piano B importante.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, blitz e incontro ‘anti’ Juventus e Inter

Juventus, il sogno è Pogba. Thiago Alcantara il ‘piano B’

L’affare Pogba è nella mente della dirigenza bianconera da tempo, ma è sicuramente un colpo che porterebbe via tanti milioni di euro. Nel caso in cui non si dovesse trovare un accordo con il Manchester United, Fabio Paratici potrebbe cercare un altro centrocampista importante che ha sempre militato nei top club.

LEGGI ANCHE >>> Roma, tegola Fonseca | Lesione muscolare per un big

Parliamo di Thiago Alcantara, calciatore del Bayern Monaco. Il classe 1991 è un pezzo pregiato dei tedeschi, in questa stagione ha realizzato 3 reti nelle 20 partite disputate in Bundesliga. Il suo prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 70 milioni di euro.

Una cifra non banale ma sicuramente inferiore a quella di Paul Pogba. Potrebbe essere un piano B di alto livello, c’è anche da considerare che il contratto dello spagnolo con il Bayern Monaco scade nel 2021 e potrebbe essere un vantaggio per i bianconeri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Colpo dalla Premier

Inter, cambia la destinazione di Icardi | Scambio e sgarbo alla Juve