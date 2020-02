Calciomercato, sorpresa Inter e Milan | 30 milioni e scambio!

Possibile beffa in arriva per Inter e Milan: ci sarebbe un’offerta importante dalla big d’Europa per l’obiettivo di mercato di nerazzurri e rossoneri

Inter e Milan dovranno fare i conti anche con le altre potenze europee, soprattutto in sede di calciomercato. Sarà un’estate davvero bollente con numerosi colpi di scena che vedranno protagoniste anche le migliori squadre italiane. Nelle ultime ore, però, l’obiettivo di mercato di nerazzurri e rossoneri potrebbe tornare in Spagna in un’operazione davvero suggestiva.

Calciomercato Inter Milan, Kepa nell’operazione Oblak al Chelsea

Il portiere del Chelsea Kepa non avrebbe convinto appieno il manager Lampard, che lo ha anche fatto sedere in panchina. Arrivato a Londra due stagioni fa per la cifra record di 80 milioni, il portiere spagnolo fare il suo ritorno in Liga. Come svelato dal giornalista Eduardo Inda ai microfoni de El Chiringuito de Jugones l’estremo difensore del Chelsea potrebbe rientrare nell’operazione di Oblak, portiere dell’Atletico Madrid: l’offerta sarebbe di 30 milioni più l’inserimento dello stesso Kepa.

Un’autentica beffa per Milan e Inter, che avrebbero seguito a lungo lo stesso portiere spagnolo rispettivamente per il post Donnarumma e Handanovic. Anche nell’ultima sfida di Champions Kepa si è seduto in panchina con Lampard che gli ha preferito tra i pali ancora una volta Caballero.

La cosa certa è che il portiere spagnolo del Chelsea lascerà al termine della stagione i “Blues” per una nuova avventura avvincente della sua carriera. Il feeling con Lampard non è mai scattato.

