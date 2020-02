Calciomercato, scontro Juve-Inter | 25 milioni per dimenticare Haaland

Derby d’Italia anche sul calciomercato per Juventus e Inter. Le due grandi rivali avrebbero messo gli occhi sul baby Jonathan David del Gent

Juventus e Inter guardano con attenzione alle nuove leve del panorama internazionale. Le big italiane non vogliono farsi sfuggire gli Haaland del futuro, con il gioiello norvegese accasatosi per 20 milioni di euro al Borussia Dortmund. L’ex Salisburgo sta strascinando i tedeschi a suon di gol tra Bundesliga e Champions, per il rimpianto soprattutto della Juve.

Ma gli scouts bianconeri, come allo stesso tempo gli osservatori del sodalizio di Suning, sono pronti a rimboccarsi le maniche e vagliare altre invitanti soluzioni sul mercato. Negli ultimi tempi l’interesse di Juve e Inter si sarebbe spostato su Jonathan David, talento classe 2000 in forza al Gent. L’attaccante canadese è stato uno dei migliori nelle fila della squadra belga nel match di Europa League contro la Roma, attirando l’attenzione di diversi grandi club a livello europeo.

Calciomercato Inter, duello con la Juve per David

Come riporta la stampa belga, alcuni emissari dell’Inter erano presenti all’Olimpico per seguire da vicino le gesta di David. Bravo a muoversi lungo tutto il perimetro offensivo, il 20enne nato a Brooklyn potrebbe essere in futuro uno dei candidati a raccogliere l’eredità di Lautaro Martinez in caso di cessione dell’argentino, su cui è forte il pressing del Barcellona.

Ma su David ci sarebbe anche l’occhio vigile della Juventus, al pari di Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester United e Lione come scrive il quotidiano ‘AS’. Il Gent a gennaio avrebbe rifiutato un’allettante offerta per il suo diamante pregiato, che al momento avrebbe una valutazione tra i 20 e i 25 milioni di euro. David nella stagione in corso ha messo a referto 22 reti e 10 assist in tutte le competizioni.

