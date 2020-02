Calciomercato Inter, Conte si arrende | Colpa di Messi

L’Inter lo aveva in pugno in estate, ma il giocatore è tornato al centro del progetto: ecco la decisione sul suo futuro con Messi al centro della scelta

Dalla possibile cessione a gennaio alla permanenza in estate: come cambia la carriera di un giocatore. Arturo Vidal, centrocampista cileno del Barcellona, è tornato ad essere indispensabile nello scacchiere tattico di Quique Setien. Schierato nel tridente d’attacco, il cileno è stato uno dei migliori in campo nonostante l’espulsione collezionata nel finale.

Calciomercato Inter, futuro Vidal: che intesa con Messi

A gennaio il suo futuro sembrava lontano da Barcellona, poi è arrivata la scelta di proseguire la sua avventura in maglia blaugrana. L’Inter lo aveva già in pugno con Antonio Conte, pronto a fare carte false per strapparlo. Alla fine a Milano è arrivato Eriksen dal Tottenham, ma il club nerazzurro aveva intenzione di riprovarci ancora nella prossima sessione di mercato. Finora l’ex Juventus ha collezionato ben 1329 minuti con sei gol all’attivo e ben tre assist vincenti.

Nella sfida d’andata degli ottavi di Champions contro il Napoli lo stesso Vidal ha mostrato una grande intesa con Messi, che tende ad agire sempre sul centro-destra per poi diventare pericoloso con le sue serpentine. E così la permanenza del giocatore sudamericana sembrerebbe la situazione più logica per cercare di contribuire ai successi dei blaugrana.

Il futuro di Vidal potrebbe essere ancora a Barcellona a meno di nuovi e clamorosi colpi di scena nella compagine catalana.

